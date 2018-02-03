Burak açıkladı! 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi'

Sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki forvet, bazı başarı ve mutlulukları yaşadığı kulübünde tekrardan bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde bugünlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır" ifadesini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız kesmememi istedi"

Burak, hayatında ilk defa sakal bıraktığını da ifade ederek, "Sakalımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, 'Babacım sakalların çok güzel, kesme' dediler. Öyle kaldı" diye konuştu.