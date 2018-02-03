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CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi

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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı. Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi.
CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi
CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü.

Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildiği duyuruldu.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN

Sayımın ardından sonuçlar açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu 700-740 civarında oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Muharrem İnce'ye ise 400-450 civarında oy çıktığı belirtiliyor.

Resmi sonuçlar birazdan açıklanacak.

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