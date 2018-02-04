Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
“04-02-2018 07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 04-02-2018 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 04-02-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 04-02-2018 08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, 04-02-2018 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 04-02-2018 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribotu"
04 Şubat 2018 Pazar18 C.Evvel 1439
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İstanbullular dikkat!!
Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.
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