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5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular

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5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular
ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği silahlar, Afrin bölgesinde Mehmetçiği hedef aldı. Teröristlerin TSK’ya ait tankı ABD yapımı TOW füzeleriyle vurduğu iddia edildi.
5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular 5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular 5 şehit verdiğimiz tankı ABD füzeleriyle vurdular

Afrin’de PKK/PYD’li hainlerin ABD yapımı TOW tanksavar füzesiyle tankımıza yaptığı saldırıda 5 Mehmetçik şehit oldu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün diğer bölgelerde de 3 askerimiz şehit düştü. Harekatın 15. gününde toplam 13 ocağa ateş düştü. TSK, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili haftalık değerlendirmesinde 900 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEVZİLERE BOMBARDIMAN

Genelkurmay, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Saldırıda şehit düşen Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Ufuk Aktağ, , Fırat Karaca, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve sözleşmeli er Nurullah Seçen’in ailelerine acı haber ulaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri dün saat 17.52’de TSK’nın düzenlediği hava harekatıyla imha edildi.

KARAKOLA TANKSAVAR

Öte yandan harekat hattında yer alan Kilis Süngütepe’deki Saatli Hudut Karakolu’na teröristlerce tanksavarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Ali Yılmaz ve Ahmet Bayram şehit düşerken, 6 asker yaralandı. Tanksavarlı saldırının ardından atışın yapıldığı bölge Türk savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı. Dün gün içerisinde Afrin kırsalındaki çatışmalarda da Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Bu arada geçtiğimiz Perşembe Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü Hakkari’de şehit oldu.

ABD BAŞTAN AŞAĞI DONATTI

ABD’nin PKK’ya verdiği 5 bin tır dolusu silahın içinde tanksavarlar önemli bir yer tutuyor. Teröristlerin elinde 1000’den fazla tanksavar silahı olduğu tahmin ediliyor. Bu silahlar içinde Türkiye’ye bile satışı onaylanmayan son nesil tanksavar füzesi Javelin de bulunuyor. ABD yapımı AT-4 ve dünkü hain saldırıda kullanılan TOW tanksavar da PKK’lı teröristlerin elinde bulunduğu bilinen silahlar. Terörist PKK/PYD ayrıca ABD’nin verdiği Rus yapımı Konkurs ve Kornet gibi tanksavar silahlarına da sahip.

YENİŞAFAK

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