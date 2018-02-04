04 Şubat 2018 Pazar18 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:24İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.119 -0.78
  • Altın: 161,652 -0.16
  • Dolar: 3,7638 0.76
  • Euro: 4,6843 0.49

ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması

»
Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.
ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması
ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.

"MANPAD İDDİASINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak, “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

AYNI TEKERLEME: BİZ DEAŞ'A ODAKLANIYORUZ

Pentagon'un, düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamasında "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklanıyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen 4 bin TIR silahla ilgili değerlendirmelerinde de "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklandık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını değerlendirirken de "DEAŞ'la mücadeleye odaklanın" ifadesini sık sık kullanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklamasıABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklamasıSuriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.
Ünlü oyuncu müslüman mı oldu?Ünlü oyuncu müslüman mı oldu?Ortaya çıkan iddialara göre ünlü oyuncu Robert Pattinson, verdiği bir röportajda müslüman olduğunu söylemişiti. Ancak, New York Times'a müslüman olduğu yönüyle ilgili yaptığı açıklamalar sızdırılmış.
Danimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyorDanimarkalı kuruluş sünneti engellemeye çalışıyorDanimarka’da 18 yaşından küçüklerin sünnet edilmesini yasaklamak için lobi çalışmaları yapan Intact Danmark adlı kuruluş, 50 bin imza toplayarak Parlamentonun sünnet yasağını yasa tasarısı olarak ele almasını sağlamaya çalışıyor.
Uzmanlar uyardı! ABD'yi bekleyen PKK tehlikesiUzmanlar uyardı! ABD'yi bekleyen PKK tehlikesiUzmanlar ABD'nin, terör örgütü PYD'ye verdiği silah desteğinden dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanabileceğini belirtiyor.
ABD'den şaka gibi açıklama!ABD'den şaka gibi açıklama!Washington'un yeni nükleer doktrinini yayınlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir küresel çapta savaşların yaşanmamasını ABD'nin marifeti olduğunu öne sürdü.
ABD'nin yeni PKK planı ortaya çıktı!ABD'nin yeni PKK planı ortaya çıktı!Fırat Kalkanı’nda TSK’nın kullandığı bombalara bakarak Afrin’de PKK için kilometrelerce uzunlukta tünel-sığınak inşa eden ABD, Zeytin Dalı sonrası bunların bir işe yaramadığını görünce Münbiç’te ‘yeni tip yapılar’ için harekete geçti.
  • Hollanda'da camiye saldıran PKK yandaşlarına ceza03 Şubat 2018 Cumartesi 11:50
  • Çavuşoğlu, Kanada'da bir dergiye konuştu03 Şubat 2018 Cumartesi 11:30
  • Yılanın zehirlediği ineğin etini yiyenler...03 Şubat 2018 Cumartesi 11:26
  • Tarihi keşif! Lazerle gizli Maya şehri bulundu03 Şubat 2018 Cumartesi 11:16
  • Terör örgütü PKK/PYD'ye Şam’dan ret!03 Şubat 2018 Cumartesi 10:20
  • KKTC'de yeni başbakan göreve başladı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:10
  • Alman rahip izin verdi! PKK kilisede eylem yaptı03 Şubat 2018 Cumartesi 09:55
  • Devlet Başkanı, yaşadığını kanıtlayamayınca...03 Şubat 2018 Cumartesi 09:30
  • ABD'nin darbe çağrısına cevap geldi!03 Şubat 2018 Cumartesi 09:21
  • AB'nin en büyük ordusu perişan halde!03 Şubat 2018 Cumartesi 09:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri