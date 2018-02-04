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Ndiaye transferinde bir şok daha! Ortaya çıktı

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Ndiaye transferinde bir şok daha! Ortaya çıktı
Galatasaray’ın, Badou Ndiaye’nin satışı konusunda menajer William’a 1 milyon euro komisyon ödediği ortaya çıktı.
Ndiaye transferinde bir şok daha! Ortaya çıktı Ndiaye transferinde bir şok daha! Ortaya çıktı Ndiaye transferinde bir şok daha! Ortaya çıktı

16 milyon euroya İngiliz ekibi Stoke City’e satılan Ndiaye’nin menajerinin, 1.6 milyon euro istediği ancak yapılan pazarlıklar sonrası bu rakamın 1 milyon euroya çekildiği belirlendi. Stoke City tarafından çok istenen ve sarı-kırmızılıların göndermek istemediği bir futbolcunun satışı için menajerine 1 milyon euro ödenmesi kafaları karıştırdı.

Galatasaray’da daha önce de Burak Yılmaz’ın 8 milyon euroya Çin’e transferi sorasında da menajere yapılan 1 milyon euroluk ödeme tartışma konusu olmuştu.

Başkan Mustafa Cengiz de bir sonraki satıştan yüzde 15 alacaklarını ifade ederek, “İstenen komisyonu 1 milyon euroda tuttuk, yüzde 10 vermedik. 600 bin euroyu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray’a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz” ifadesini kullandı.

milliyet

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