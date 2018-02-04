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Alman vekillere tokat gibi PKK cevabı

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Afrin'de öldürülen teröristler için Alman Meclisi'nde yas tutan Sol Parti vekillerine gereken cevabı AFD vekili Petr Bystron verdi.
Alman vekillere tokat gibi PKK cevabı
Alman vekillere tokat gibi PKK cevabı Alman vekillere tokat gibi PKK cevabı Alman vekillere tokat gibi PKK cevabı

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Kipping, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel susuyor." dedi.

"SUSKUNLUĞUNUZ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEKTİR"

Alman hükümetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askeri işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı.

Bu sözlere ilk tepki ise Almanya için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi.
 

"SİZİN DERDİNİZ.."

Bystron, "Türkiye, Almanya'nın terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın uzantısı YPG ile savaşıyor. Sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması. İllegal gruplar üzerinden para toplayıp, silah alarak PKK'ya yardım ediyorsunuz" sözleriyle terör örgütünü simgeleyen fularla meclise gelmelerine tepki gösterdi.

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