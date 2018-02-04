05 Şubat 2018 Pazartesi18 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:04Öğle 13:24İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:53
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 118.119 -0.78
  • Altın: 161,798 0.09
  • Dolar: 3,7638 0.76
  • Euro: 4,6843 0.49

CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi

»
CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi
CHP Kurultayı’na katılan bazı vatandaşların, kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zehirlendiği öğrenildi.
CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi

CHP Kurultayı’na katılan bazı vatandaşlar, zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zehirlendiği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın uçağı Roma'ya indiErdoğan'ın uçağı Roma'ya indiResmi ziyarette bulunmak üzere Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Roma'ya iniş yaptı.
TEM Bağlantı yolunda kaza yapan lüks araç yandıTEM Bağlantı yolunda kaza yapan lüks araç yandıKemerburgaz TEM Bağlantı Yolunda kaza yapan lüks araç yandı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Malatya'da silahlı çatışma: Yaralılar varMalatya'da silahlı çatışma: Yaralılar varMalatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi kişi yaralandı.
Afrin'de darbe! PYD'nin eline geçmeden yakalandı!Afrin'de darbe! PYD'nin eline geçmeden yakalandı!Suriyeli muhalif grup, Afrin'deki PYD/PKK'lılara gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir tanker ele geçirdi.
Güney Kıbrıs'ta kazanan belli olduGüney Kıbrıs'ta kazanan belli olduGüney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) oyların yüzde 56'sını alan Nikos Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri seçildi.
Haramidere metrobüs durağında kaza olduHaramidere metrobüs durağında kaza olduBeylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Yaralıların olduğu öğrenildi.
  • PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi04 Şubat 2018 Pazar 22:49
  • Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler04 Şubat 2018 Pazar 22:48
  • Çavuşoğlu: Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek!04 Şubat 2018 Pazar 22:48
  • Başbakan Yıldırım: Bunlarla işbirliği yapmayın04 Şubat 2018 Pazar 22:47
  • Afrin'de darbe! PYD'nin eline geçmeden yakalandı!04 Şubat 2018 Pazar 22:46
  • İdlib'de saldırılar can almaya devam ediyor04 Şubat 2018 Pazar 22:46
  • TSK: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı04 Şubat 2018 Pazar 22:40
  • CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi04 Şubat 2018 Pazar 22:39
  • PYD/PKK mülteci kamplarına saldırdı04 Şubat 2018 Pazar 20:30
  • Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak04 Şubat 2018 Pazar 19:38
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri