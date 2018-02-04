CHP Kurultayı’na katılan bazı vatandaşlar, zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zehirlendiği öğrenildi.
05 Şubat 2018 Pazartesi18 C.Evvel 1439
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CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi
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