Fatih Terim: 'Böyle şey olmaz! Olamaz'

Oldukça kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Sivasspor'u tebrik ederim. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Beni üzen taraf oyun kalitemizin düşük olması. Bir oyun anlayışımız var ama bu maçta bunu sahaya yansıtamadık. Yoksa bu yolda, kaybedeceğiz, berabere kalacağız. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim. Muslera öyle olmasaydı, öyle verdi de vermedi de bunlar değil ama oyun anlayışımız yerinde değildi. Arka arkaya bazen gelir böyle şeyler. Bizim böyle bir oyun tarzımız yok, nasıl oldu? Bazen sizin dışınızda şeyler olur, aksilikler olur. 5 tane pozisyonumuz var, 2-2 olsa da 3-2 de olsa bunları söylerdim. Biz, Galatasaray takımıyız, topun kontrolü bizde olmalı. Sivasspor iyi mücadele etti ve iki topu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar." dedi.

"MAĞLUBİYETİN HAKEMLE İLGİSİ YOK"

Hakemlerle ilgili gelen açıklamalar ve Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus'la ilgili görüşleri sorulan Fatih Terim "Bu maçı kaybetmemizin hakemle bir ilgisi yok." yanıtını verdi.

"BÜYÜK BİR AVANTAJ YİTİRDİK, PSİKOLOJİK..."

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Terim, "Büyük bir avantaj yitirdik. Psikolojik, mental bir ortam var ve onu kaçırdık. İnşallah bunu çok çabuk toparlayacağız. Sonuna kadar bu savaş gidecek, mecazi anlamda söylüyorum. Bu çekişme sürecek." ifadelerini kullandı.

"İMKANIM OLSA ÇOK OYUNCU DEĞİŞTİRİRDİM"

Duran toplardan gol yemelerinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Biz duran toplardan atıyoruz, yemiyoruz. Futbolun duran topu, durmayan topu yok. Futbol ciddi bir oyun. her gün kendizi geliştirmeniz gereken ciddi bir oyun. İsminiz yetmez, teori yetmez. Galatasaray Takımı, minimum rakip kadar mücadele ettiği zaman kalitesi ortaya çıkabilir. Bazı oyuncularımızın, bir çoğu hatta kötüydü. Daha fazla oyuncu değiştirme hakkım olsa, çok adamı değiştirirdim." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY BERABERLİĞE SEVİNMEZ"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam "Sakatlıkları, bahaneleri kenara bırakarak takır takır oynamalıyız. Biz böyle şampiyon olmalıyız. Beraberliğe Galatasaray sevinmez. Mağlup olalım da şampiyon olalım, 20 maç kaybetmemişsin falan bunlar önemli değil." dedi.

"KADRO İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Kadronun kalitesinin yeterli olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt veren Terim, "Kadroyu siz dışarıdan daha iyi görüyorsunuz. İmkanları görüyorsunuz. ben kadrodan memnunum. Transfer dönemi kapandı, bundan sonra transfer yok, boşu boşuna konuşmanın anlamı da yok. Bu tip kazalar olacak, olmasa iyiydi ama her musibette bir hayır vardır. Daha maçın başında Tolga'nın yüzde yüz gol pozisyonu var. Sezon sonu Allah nasip ederse, ne yapacağımı göreceksiniz. Derin bir kadro mu dersen, kadro ile ilgili konuşmak istemiyorum. Oyuncuları şu an satacak halimiz yok, sonuna kadar bunlarla gideceğiz." şeklinde konuştu.