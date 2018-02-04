Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman'a gönderme!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''HAKEMLER HAKKINDA YORUM YAPMAM''

Aykut Kocaman'ın 'Bizi şampiyon yapmayacaklar. Beşiktaş ve Başakşehir hakemler tarafından kollanıyor'' açıklamalarının gündem olmasının ardından Konyaspor maçı sonrası hakem Halis Özkahya'nın maçta hatalı kararlar verip, verilmediği yönündeki soru üzerine Abdullah Avcı, teknik direktörlük boyunca hakemlerle yorum yapmadığını, maçı tekrar seyrettikten sonra hatalı kararlar verilip, verilmediğini görebileceğini söyledi.

''HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR''

Hakem hatalarının konuşulmasının takıma zarar verdiğini ifade eden Avcı, ''İnsanın olduğu her yerde hata olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. ''dedi.

Oyunculara maçta nasıl davranmaları konusunda hakem analizleri yaptıklarını belirten Avcı, ''Biz hakemlere karşı nasıl davranılmalı onların analizini yapıyoruz. Daha sağlıklı ortamlarda oyun oynamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU YORUMU

Emre Belezoğlu'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla ilgili Avcı şu ifadeleri kullandı: ''Emre, üçüncü senesinde ve ikinci kırmızı kartını gördü. Büyük camialarda bu tür hatalar olabilir. Bugün olayın ne olduğunu bilmiyorum. İkinci sarı karttan kırmızı kart gördüğünü sanıyorum.''