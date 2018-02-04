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Premier Lig'de 4 gollü çılgın düello!

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Premier Lig'de 4 gollü çılgın düello!
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Tottenham arasındaki karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Premier Lig'de 4 gollü çılgın düello! Premier Lig'de 4 gollü çılgın düello! Premier Lig'de 4 gollü çılgın düello!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Ligin üst sıralarında yer alan iki ekibin karşılaştığı mücadelede Liverpool, Anfield Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

 

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 80. dakikada Victor Wanyama'nın golüyle cevap veren konuk takım, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 87. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Harry Kane, Tottenham'ın öne geçmesini sağlayamadı.

Liverpool'da 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Salah, attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı. Mücadelenin 90+5. dakikasında bir kez daha penaltı kazanan Tottenham, bu defa rakip fileleri havalandıran Kane ile durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Böylece Kane, Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool 51, Tottenham 49 puana çıktı.

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