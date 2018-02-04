Galatasaray Sivas'ta yıkıldı!

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçta Sivasspor'un gollerini 16. dakikada N'Dinga ve 57. dakikada penaltıdan Kone atarken Galatasaray'ın tek golünü 79. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.
Galatasaray, zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada puan alamadı. Sarı-kırmızılı takım maçı kazansaydı liderlik koltuğuna oturacaktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puanda kalırken Sivasspor puanını 30'a yükseltti.
Galatasaray, Fatih Terim döneminde Spor Toto Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise gelecek hafta ligde Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 78 Cyriac), Rybalka (Dk. 76 Saivet), Emre Kılınç (Dk. 90 Papp), Kone
Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon Nagatomo, Tolga Ciğerci (Dk. 60 Eren Derdiyok), Donk, Yasin Öztekin (Dk. 72 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 68 Belhanda), Rodrigues, Gomis
Goller: Dk. 16 Ndinga, Dk. 57 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rybalka, Dk. 61 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 76 Muslera, Dk. 83 Mariano (Galatasaray)