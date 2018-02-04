Başbakan Yıldırım: Bunlarla işbirliği yapmayın

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında satır başları:

“Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi. Operasyonlarda 7 şehit, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi, 935 terörist etkisiz hale getirildi. Vatandaşımızın atılan roketlerden moral bozukluğu yok, aksine hırslanmış durumdadır. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duydum”

“Afrin’de PKK/YPG ve DEAŞ örgütlerinin zulmünden inleyen Suriyeli kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçik ve polislerimiz canla başla çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin hepsi ile gurur duyuyoruz. 81 milyon vatandaşı için değil, güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşinin huzuru için mücadele vermektedir.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN

Müttefik ülkelerin bu terör örgütleri ile iş tutması milletimizi ve bizi rahatsız ediyor. Bugün atılan füzelerin silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmayın. İnsan öldürmekten başka bir şey yapmayan terör örgütleri ile hiçbir yere varamazsınız. Türkiye bölgeye barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor.” dedi.