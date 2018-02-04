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Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

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Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Hasan Özcan, hayatını kaybetti.
Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

Özcan'ın ailesinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 22.40 (TSİ 01.40) civarında, kentin doğusundaki Barking semtinde gerçekleştiği bildirildi. Özcan'ın, evinin yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE ÖZCAN'A BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR

Özcan'ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eskiden yaşanan bıçaklı bir kavganın ardından saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Barking polisinden yapılan açıklamada da ekiplerin Abbey Caddesi üzerinde bir bıçaklanma olayıyla ilgilendiği ve caddenin polis kordonuyla çevrildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis, görgü tanıklarına, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

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