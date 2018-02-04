Haramidere Metrobüs durağında kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı.
[Son dakika... Haramidere metrobüs durağında kaza oldu]
Kazada, arkadaki metrobüsün sürücüsü ile bazı yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.