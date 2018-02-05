Otyakmaz: Son 10 dakika zulüm oldu ama...

Sivasspor Başkanu Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, Sivas'ın korkulan bir deplasman olduğunu belirtirken, "2. yarıya maalesef Akhisar beraberliği ile başladık ve geçen hafta Malatya maçında talihsiz bir yenilgi oldu. Artık galip gelme zamanı gelmişti. Korkulan bir deplasman olmak istiyoruz, bunu yavaş yavaş başarmaya başladık. Beşiktaş, Başakşehir ve şimdi Galatasaray. Yeni takviyelerle daha güçlü, daha zengin bir takımız. Dünya yıldızlarının kulübede olması, ilk 11 üzerinde de etki yaptı. Bugün maçı 2-0'a getiren 11 çok iyi oynadı. Galatasaray'ın golü son 10 dakikayı bize zulüm haline getirdi ama takımımız kazanmayı başardı. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivasspor başkanı ayrıca, taraftar sayılarının da yükseleceğini belirtirken, "Bu galibiyet taraftarımızı pozitif yönde etkileyecektir. 20 bine yakın bir taraftarımız vardı, normal maçlarda da 10 bine yakın oluyor. Bu galibiyetin de taraftarı arttıracağını düşünüyorum ve korkulan deplasman olmayı sürdürmeyi umut ediyorum inşallah." diye konuştu.