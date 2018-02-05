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Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!

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Sevilen usta oyuncu Mehmet Çevik, Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu ''Arafta Sorular'' programına konuk oldu.
Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!
Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap! Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap! Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!

Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulunan ünlü oyuncu Mehmet Çevik çok çarpıcı analizlerde bulundu. Çevik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın skandal açıklamalarına da çok sert cevap verdi.

İşte ünlü oyuncu Çevik'in ÜlkeTV ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları;

Yav kalkıp adam diyor ki. ''O..... çocukları. O it sürüsü.'' Bu adam kim, Milletvekili. Kimin hakkında konuşuyor. ÖSO'nun hakkında konuşuyor. Kim bunlar? Ben söyleyeyim. Daha parçalanmamış Suriye'de yaşayan yurttaşlar. Dili dini ırkı beni hiç ilgilendirmiyor. Ve kimin yanında mücadele ediyor Mehmetçiğin yanında. Türkiye gerçekten niye bağıra bağıra ben işgale girmedim diyor. Benim bildiğim bugüne kadar 96 tane roket atılmış. ÖSO kendi özgürlük mücadelesi içinde bu ülkeye sığınmış 3,5 milyon insan içinden duyarlılıkla ''dün niye savaşmıyor niye buraya geldiler, burada ne işleri var, gitsin savaşsın'' diyenler içinden çıkan yiğitler. 

''SEN BİR TAVUS KUŞUSUN''

Türkiye oraya bayrağını niye dikiyor biliyor musun ''haddini bil, sen benim ülkeme karşı tehdit olarak duramazsın, sen bana tuzak kuramazsın. ABD'den kişiliğini ve karakterini satarak aldığın o roketatarlarla tanksavarlarla bana düşmanlık yapamazsın’’ diyor. Ve kalkıp diyorlar ki ''O..... çocukları'', ''İt sürüsü''. Bunu söyleyenler Milletvekili. Bir ağıza birazcık edebi koyarak konuşmaya kalkarsan böyle sessiz kalırım. Ben bu arkadaşa cevap veriyorum. Sen tavus kuşusun. Nereye çekiyorsan çek ama tavus kuşusun. Kuyruğundaki rengarenk görünen tüyler sana ait değil. Birisini ABD sokmuştur, birisini Almanya sokmuştur, birisini Fransa sokmuştur tavus kuşu! Lütfen aynaya bak şüphelen ve bak. 

''BU ÜLKEDE YARGI NE ZAMAN BAĞIMSIZDI''

Hala bu kadar sarsılmış bir yerden adalet düzeneği tecelli edilmiş. ''Yargı bağımsız değil'' diyorlar. Bir dakika ya benim hatırladığım bir şey var. Bu ülkede yargı ne zaman bağımsızdı? Şüpheleriniz mi var. Önce demokrasiyi oluşturabilmek için var olanı tutmak, korumak zorundasınız. Neyi? Türkiye'yi! Bu milletin geleceğini, bu vatanın bütününü.

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