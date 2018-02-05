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Migros'tan Kipa kararı: Vazgeçti

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Migros'tan Kipa kararı: Vazgeçti
Kipa'nın borsa kotundan çıkarma kararı yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul görmedi. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca şirketin yüzde 95'ine sahip olan ortaklar kottan çıkış için karar alabiliyor.
Migros'tan Kipa kararı: Vazgeçti Migros'tan Kipa kararı: Vazgeçti Migros'tan Kipa kararı: Vazgeçti

Borsa kotundan çıkma kararı, Kipa'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sıfır oy aldı.

Genel Kurul'da söz alan Migros Genel Müdürü Ömer Özgür Tort, "Kipa paylarının Borsakotundan çıkarılmaya dair Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih ile Genel Kurul tarihi arasında geçen süre zarfında kararı değerlendirdiğimizde kolaylaştırılmış usulde birleşme için mutlaka yapılması gereken bir işlem olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

BusinessHT'nin haberine göre; Kipa'nın yüzde 3,75'i halka açık; 50 milyon 25 bin 473 adet hisse fiili dolaşımda, geriye kalanı Migros Ticaret'te. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca şirketin yüzde 95'ine sahip olan ortaklar kottan çıkış için karar alabiliyor.

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