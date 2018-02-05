Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
05 Şubat 2018 Pazartesi20 C.Evvel 1439
- Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyorUsta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...Bakanlar Kurulu öncesi kritik görüşmeTüm dünya onu takip edecek! Yeni dönem başladıBaykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TLDünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyorİskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldıEhliyet ve pasaportta yeni dönem!Yunanistan'da Lucescu rüzgarı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:37 Güneş 08:04 Öğle 13:24 İkindi 16:06 Akşam 18:32 Yatsı 19:53
- 18°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- -1°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 7°C Ankara
- 15°C Antalya
- 9°C Artvin
- 16°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 116.853 -1.07
- Altın: 161,754 0.06
- Dolar: 3,7650 0.03
- Euro: 4,6743 -0.21
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!Sevilen usta oyuncu Mehmet Çevik, Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu ''Arafta Sorular'' programına konuk oldu.
Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize bağlı değilİspanyol Público gazetesine konuşan terörist Cemil Bayık, PYD’nin doğrudan PKK’ya bağlı olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hediye!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'la görüşmek üzere Vatikan'a geldi. .Erdoğan'ın ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Kurtulmuş'tan İslam dünyasına çağrıKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı Şahcihan Kemal ile görüştü.
Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar...FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski kursiyer teğmen İ.T, itiraf içeren 12 sayfalık dilekçe verdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL
- İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı
- Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı
- Devreye Yargıtay girdi! Düğünde takılan takılar...
- Din görevlilerinden Afrin dilekçesi!
- Orhan Miroğlu oğluna kan arıyor
- Ünlü sanatçının son hali hayranlarını üzdü
- Hapis yatan Seren Serengil tahliye oldu!
- Şehit Fatma Avlar’ın fotoğrafı okuluna asıldı
- Horoz dövüşü katliamı: 6 ölü!
- Yürekleri sızlatan görüntü!
- Öldü diye mezarı kazılmıştı ama..
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.