2018 yılında kira artış oranı kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 2018 yılında ikinci ay olan Şubat'ta kiralara yapılacak zam miktarı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından senenin ilk ayı Ocak 2018 enflasyonrakamlarının açıklanması sonrasında gözler milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira artışı oranlarına çevrildi. 2018 yılında ikinci ay olan Şubat'ta kiralara yapılacak zam miktarı belirlenmiş oldu. Buna göre yılın ikinci ayı olan Şubat ayı kira artışı hesaplaması yapıldı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,66 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANI

Buna göre Şubat 2018 kira artış oranı ÜFE’nin 12 aylık ortalaması olan yüzde 15,66. Ev sahibi kiranıza yüzde 15,66 oranında zam yapacak anlamına geliyor. Yeni Borçlar Kanunu’na göre kiraya ÜFE’nin üzerinde zam yapılamaz.

YENİ ŞAFAK