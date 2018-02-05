05 Şubat 2018 Pazartesi20 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:04Öğle 13:24İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:53
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.853 -1.07
  • Altın: 161,754 0.06
  • Dolar: 3,7650 0.03
  • Euro: 4,6743 -0.21

Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı!

»
Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı!
Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Igor Tudor'dan devralan ve bu görevde dördüncü dönemine başlayan Fatih Terim, ideal kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.
Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı! Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı! Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı!

Sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe müsabakasında çıkan Terim, ideal kadrosunu oluşturabilmek için gayret gösterirken, bu süreçte oynanan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımın önemli isimleri de dahil olmak üzere bazı futbolcuları zaman zaman yedek oturturken, fazla şans bulamamış oyuncuları da forma rekabetinin içine çekti.

Dört oyuncusundan vazgeçmedi

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Terim, bu müsabakaların ilk 11'inde 4 oyuncusundan vazgeçmedi.

Sakatlık yaşayan Fernando Reges'ten 1, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den ise 2 maçta faydalanabilen Terim, Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya sürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Maicon Roque ve ikinci yarıdaki müsabakaların değişmez isimlerinden olan Yasin Öztekin ise bu süreçte 3 mücadeleye 11'de başladı.

Yıldızı parlayanlar

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda'yı dahi zaman zaman yedeğe çekmekte tereddüt etmeyen Terim, Igor Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Ryan Donk'a fırsat tanıdı.

Terim döneminde yıldızı parlayan isimlerden Yasin Öztekin, 4 lig maçında da süre alırken, Göztepe karşılaşmasına sonradan dahil olup, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarına 11'de başladı.

Galatasaray'da takım kaptanı pozisyonunda bulunan Selçuk İnan da Terim döneminde forma rekabetine yeniden dahil oldu. Tudor'un yedek kulübesinde beklettiği isimlerden Selçuk, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarına 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ise dinlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımın gol ayaklarından Eren Derdiyok, Fatih Terim'in göreve gelişiyle tekrar şans bulmaya başladı. Ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da forma giyen Eren, 1 kez yedeklerden oyuna girip, 2 kez 11'de başladı ve Kayserispor'a 2, Demir Grup Sivasspor'a 1 olmak üzere 3 gole imza attı.

Sinan Gümüş ve Ryan Donk da Terim döneminde sürelerini artıran isimler olarak dikkati çekti. Sinan, ligde çıkılan 4 maçın 3'ünde yedeklerden müsabakaya dahil olurken, Terim'in oyuna müdahalede kullandığı futbolculardan biri haline geldi.

İkinci yarının ilk 2 maçında sonradan oyuna dahil olan Donk ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Terim'in ilk 11'ine girmeyi başardı.

Terim'in ligdeki oyuncu tercihleri

Teknik direktör Fatih Terim'in 4 lig maçındaki oyuncu tercihleri şöyle oldu:

OyuncuGöztepeKayserisporOsmanlısporDemir Grup Sivasspor
Fernando Musleraİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Maicon Roqueİlk 11-İlk 11İlk 11
Serdar Azizİlk 11İlk 11--
Younes Belhandaİlk 11-

Yedeklerden girdi

Yedeklerden girdi
Martin Linnesİlk 11---
Bafetimbi Gomisİlk 11-Yedeklerden girdiİlk 11
Badou Ndiayeİlk 11İlk 11--
Garry Rodriguesİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Fernando Regesİlk 11---
Jason Denayerİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Sofiane Feghouliİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Yasin ÖztekinYedeklerden girdiİlk 11İlk 11İlk 11
Selçuk İnanYedeklerden girdiİlk 11İlk 11-
Sinan GümüşYedeklerden girdiYedeklerden girdi-Yedeklerden girdi
Mariano Filho-İlk 11İlk 11İlk 11
Iasmin Latovlevici-İlk 11İlk 11-
Ryan Donk-Yedeklerden girdiYedeklerden girdiİlk 11
Tolga Ciğerci-Yedeklerden girdiİlk 11İlk 11
Eren Derdiyok-İlk 11İlk 11Yedeklerden girdi
Yuto Nagatomo---İlk 11
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'da Lucescu rüzgarı!Yunanistan'da Lucescu rüzgarı!Rumen teknik direktör Razvan Lucescu, Yunanistan Süper Ligi'ne damga vuruyor. Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, topladığı 46 puanla en yakın rakibi AEK Atina'nın 2 puan, Olimpiakos'un ise 4 puan önünde yer alıyor.
Aboubakar'ın talipleri bitmiyor!Aboubakar'ın talipleri bitmiyor!Beşiktaş'ın eski yıldızının Vincent Aboubakar'ın son talibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United oldu.
Hali içer acısı! İşte yaşadığı ev..Hali içer acısı! İşte yaşadığı ev..Son dönemlerde zor günler geçiren Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına röportaj verdi.
Vagner Love'a ilk onbir yolu açıldıVagner Love'a ilk onbir yolu açıldıBeşikltaş'ta yeni transfer Vagner Love, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak.
O açıklamaların ardından özür diledi!O açıklamaların ardından özür diledi!Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu dünkü sözlerinden dolayı sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden açıklama yaparak taraftardan özür diledi.
Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu!Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu!Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'nun yeni teknik direktörü Clarence Seedorf oldu.
  • Zirveye Sivasspor ayarı!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:22
  • Fatih Terim ideal 11'ini bulamadı!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:18
  • G.Saray'da kriz! Başkan istifasını istedi!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:15
  • Görenler şok oldu! Kalecini kolunda kaldı...05 Şubat 2018 Pazartesi 13:44
  • Emre Belözoğlu şimdi yandı! '6 maç ceza...'05 Şubat 2018 Pazartesi 13:14
  • Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu viraj!05 Şubat 2018 Pazartesi 13:11
  • Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan sürpriz karar05 Şubat 2018 Pazartesi 12:39
  • Kupada yarı finalistler belli oluyor!05 Şubat 2018 Pazartesi 12:38
  • Galatasaray'ın büyük pişmanlığı!05 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
  • Çocuklar Duymasın dizisinde o pankart!05 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri