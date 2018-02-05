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İngiltere'de mason locası tartışması büyüyor

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İngiltere'de mason locası tartışması büyüyor
İngiliz parlamentosunda milletvekilleri ve parlamento çalışanları ile parlamento muhabirlerine yönelik faaliyet gösteren iki mason locası bulunduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de mason locası tartışması büyüyor İngiltere'de mason locası tartışması büyüyor İngiltere'de mason locası tartışması büyüyor

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz parlamentosundaki masonörgütlenmesinde ''New Welcome Lodge (Yeni Karşılama Locası)'' milletvekillerini ve parlamento çalışanlarını üye yaparken, ''Galeri Locası'' parlamento muhabirleri ile basın çalışanlarından üye alıyor. 

Yılda 4 kez bir araya geldiği belirtilen "gizli" locaların varlığı, İngiltere ve Galler’deki mason teşkilatlarını çatısı altında toplayan Londra merkezli İngiltere Birleşik Büyük Locası (UGLE) tarafından da dolaylı olarak doğrulandı.

UGLE’den yapılan açıklamada, bireylerin politikacı ve gazeteci kimlikleri ile masonluk arasında bir çelişki olmadığı savunularak, ''Üyelikleri hem birey olarak kendileri hem de genel olarak toplum için olumlu bir yön.'' ifadesi kullanıldı.

Masonların ön yargı ve ayrımcılıktan korktukları için kimliklerini açıklamadıkları belirtilen açıklamada, ''Bir bireyin mason olup olmadığını açıklaması ile mesleğini icrası arasında bir çelişki olmaması gerekir.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Parlamentodaki "Yeni Karşılama Locası"nın 1926'da İşçi Partili milletvekillerini de üye yapabilmek için kurulduğu belirtiliyor. Mason İşçi Partili milletvekillerinin büyük çoğunluğunun, 1980'li yıllarda partinin milletvekili adaylarına mason olup olmadıklarını açıklama zorunluluğu getirmesi üzerine mason teşkilatından ayrıldığı öne sürülüyor.

"Yeni Karşılama Locası"nın bugünkü üye sayısının 30 ila 40 olduğu, bunların çoğunluğunu da eski milletvekillerinin oluşturduğu kaydediliyor. İngiltere'de aktif milletvekillerinin üye olduğu başka locaların bulunduğu ifade ediliyor.  Parlamento muhabirlerine yönelik "Galeri Locası"nın üye sayısının ise 45 civarında olduğu belirtiliyor. Locanın geçmiş üyeleri arasında The Times ve Daily Express ve The Scotsman gazeteleri muhabirlerinin yer aldığı dile getiriliyor.

PARLAMENTO RAPORLARINDA YANSIDI

İngiltere’de masonluk uzun yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmayı sürdürüyor. 

Mason teşkilatı son olarak Polis Federasyonunun eski başkanı Steve White’ın örgüte yönelik suçlamaları ile gündeme gelmişti. Polis teşkilatı bünyesindeki masonların, kadınlar ile etnik azınlık mensuplarına karşı ayrımcılık uyguladığını belirten White, teşkilat içindeki terfilerde de mason localarına üyeliğin rol oynadığını ileri sürmüştü.

İngiltere’de mason localarının polis içindeki rolüne ilişkin 1990’larda parlamentoda iki defa araştırma komisyonu raporu hazırlanmıştı. Başta Birmingham Pub Bombalaması olmak üzere bazı soruşturmaların mason polisler tarafından tahrif edildiği iddialarının ele alındığı 1998 yılındaki raporda, hükümete, polisler ile yargıç ve savcıların mason localarına üyeliklerini bildirmelerini sağlamaya dönük tedbirler alması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Polis ve yargı teşkilatının büyük çoğunluğu üyeliklerini beyan etmeleri için kendilerine gönderilen formaları doldurmamıştı.  Ülkede göreve yeni başlayan yargı mensuplarının mason olup olmadıklarını açıklamaları 2009’a kadar zorunlu tutuldu ancak bu uygulama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İtalya’daki benzer bir uygulamayı örgütlenme hakkını ihlal saymasının ardından İngiltere’de de yürürlükten kaldırıldı.

İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da 1974 yılında meydana gelen bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş, 182 kişi yaralanmıştı. Mason polislerin,
patlamayla ilgili soruşturmada suçlanan ancak daha sonra aklanan 6 kişiyle ilgili sahte deliller ürettiği iddia edilmişti. 

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