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Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı

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Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Akgül'ün cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildikten sonra memleketi Çorum'a gönderildi.
Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı Şehidin kardeşi acısını gözleriyle anlattı

Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, burada anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı. Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü. Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü.

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DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriyenin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün, Çorumun Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül’e acı haber verildi.

Suriyenin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygülün ana ocağına ateş düştü. Çorumun Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesinde oturan şehidin annesi Zeynep Aygüle acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu.ÿŞehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu.ÿ1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül’ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygülün Bursanın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çoruma doğru yola çıktığı bildirildi.

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