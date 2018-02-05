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Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyor

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"Su maymunu", "büyüyen su topları", "su boncuğu", "su jeli" gibi isimlerle piyasaya sunulan ve çocukların nefes borusuna kaçması halinde hayati tehlike yaratabilen oyuncaklara yasak geliyor.
Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyor
Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyor Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyor Hükümet hareket geçti! O ürünlere yasak geliyor

"Su maymunu", "büyüyen su topları", "su boncuğu", "su jeli" gibi isimlerle piyasaya sunulan ve çocukların nefes borusuna kaçması halinde hayati tehlike yaratabilen ürünlerin, kırtasiye dükkanlarında, oyuncakçılarda ve okul kantinlerinde satılmasına yasak geliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve özellikle bebekler ve çocuklar açısından risk oluşturabilen bazı ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını belirlemek amacıyla Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Taslakla bakkal dükkanı, market, kırtasiye dükkanı, okul kantinleri, oyuncak ve hediyelik eşya satan yerlerde "su maymunu", "büyüyen su topları", "su boncuğu", "su jeli" gibi isimlerle satılan ve çocukların nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde hayati tehlike yaratabilen ürünlere ilişkin düzenleme öngörülüyor. Taslağın yürürlüğe girmesiyle bu ürünlerin kırtasiye dükkanları, oyuncakçılar ve okul kantinlerinde satılması yasaklanacak. Ayrıca bu ürünlerin, satışın mümkün olduğu yerlerde de çocuklara satılması önlenecek. Ürün ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve içerdiği tehlikeye ilişkin üzerinde uyarı bulunması zorunlu olacak.

Balonlara helyum şartı

Uçan balonlarda yanıcı gaz kullanılması nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi amacıyla bu balonların doldurma işleminde helyum dışında gaz kullanılması yasaklanacak. Satış yerlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla uçan balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve bu gazın yanıcı/parlayıcı olmadığı hususunda bilgilendirme metninin bulunması zorunluluğu getirilecek.

Çocuk giysilerinde, mekanik güvenliğin sağlanması ve çocukların fiziksel yaralanmalarının önüne geçilmesi amacıyla delikli kumaş kullanılması, doldurma malzemelerinin sert, keskin veya yabancı nesneler içermemesi, bebeğin dolgu malzemesine erişememesi gibi özellikler aranacak. Ayrıca giysi bileşenlerinin sivri uç ya da keskin kenarlara sahip olmaması ve bu ürünlerde mıknatısların kullanılmaması gibi birçok güvenlik kriteri getirilecek.su-maymunu1_070115.jpg

Bebek taşıma araçlarına ek güvenlik kriteri

Lazer ürünlere, "Göz veya cildin doğrudan veya saçılmış lazer ışımasına maruz kalmasından kaçının" şeklinde uyarılar veya tehlike sembollerini gösteren etiketlerle satılma zorunluluğu getirilecek.

Bebek taşıma araçlarında asgari güvenlik koşulları yeniden belirlenecek. Buna göre, genel güvenlik gereklerinin yanı sıra bu ürünlerde, kimyasal özellikler, alevlenebilirlik, aralık, açıklık, kenarlar, küçük parçalar, kordonlar gibi kriterler aranacak.

Taslak, 12 kilogram ağırlığındaki ve kafalarını destek olmadan tutabilen çocuklar için evde kullanım amacıyla düşey asılan "bebek hoppalaları"na ilişkin asgari güvenlik kurallarını ve deney yöntemlerini de kapsayacak. Buna göre, kimyasal, alevlenebilirlik özellikleriyle boğulma tehlikelerine ilişkin fiziksel kriterler gibi birçok güvenlik unsuru dikkate alınacak.

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