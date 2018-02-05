Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tebrik telgrafı gönderdi.
05 Şubat 2018 Pazartesi20 C.Evvel 1439
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Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti
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