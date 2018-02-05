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Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar...

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Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski kursiyer teğmen İ.T, itiraf içeren 12 sayfalık dilekçe verdi.
Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar... Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar... Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski kursiyer teğmen İ.T, karar duruşmasından önce etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediğini bildirerek, mahkemeye itiraf içeren 12 sayfalık dilekçe verdi. İtirafçı eski kursiyer teğmen İ.T., örgüt mensubu kişilerin halen Genelkurmay'da ve diğer kurumlarda çalıştığını deşifre etti.

Sanık İ.T., FETÖ'nün bilişim yapısını detaylı olarak anlattığı 12 sayfalık dilekçeyi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Askeri okuldan mezun olduktan sonra Ankara'ya atandığını, buradaki görevi boyunca Tuzluçayır semtinde FETÖ üyelerince kiralanan eve sohbete gittiğini ifade eden İ.T., sohbetleri düzenleyen Emin kod adlı örgüt abisinin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Bilgi Evlerinde öğretmen olarak görev yaptığını açıkladı.

FETÖ'nün hükümete yönelik 17/25 Aralık kumpas davalarından sonra örgüt evlerinde siyasi konuların yoğun bir şekilde konuşulduğunu aktaran İ.T., bu süreçten sonra sohbetlere eskisi kadar sık gitmediğini iddia etti.

İ.T., astsubaylıktan subaylığa geçiş yapmak için sınavlara hazırlanmaya başladığını, örgüt abisi Sezai'nin de kendisini desteklediğini, sınavda başarılı olduktan sonra subaylık eğitimi için Ankara'ya geldiğini, burada da örgütün kendisine ulaştığını kaydetti.

Örgüt abisiyle son görüşmeyi 15 Temmuz kalkışmasından kısa bir süre önce yaptıklarını bildiren İ.T., kendisine darbe girişimine ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini öne sürdü.

Mahrem yapılanma

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem yapılanması" hakkında da bilgi veren İ.T, sohbet grupların iki ya da üç kişiden oluştuğunu aktardı.

Bunların başında alt düzeydeki imamın sohbetlerin planlanmasından sorumlu olduğunu kaydeden İ.T., bu imamın bağlı olduğu üst imamın ise grupların oluşturulması, kontrolü ve örgüt mensubu askerlerin evlilikleri gibi konularda yetkili olduğunu anlattı.

İ.T., "Bu üst düzey imam birkaç ayda bir sohbetlere şahsen katılarak görevini yerine getirir. Gurupların planlanmasında statü farkı dikkate alınır. Farklı statülere haiz gruplar aynı imamda tutulmaz. Evli olan askerler evli olan imamlarca sohbetlere alınır. Eşleri de asker eşlerinin sohbetlerini yapar" ifadelerini kullandı.

Örgütün üst düzey imamlarında, FETÖ mensubu askerlerin bilgilerinin bulunduğuna dikkat çeken İ.T., "Bu imamlar, (askerlere ilişkin) sahip oldukları bütün bilgileri 'truecrypt' isimli programla şifrelenmiş mikro SD hafıza kartlarında muhafaza ederler" bilgisini paylaştı.

Dilekçenin talep kısmında örgüt tarafından dini duyguları suistimal edilerek kandırıldığını savunan İ.T., "FETÖ, 15 Temmuz hain girişiminde dehşet verici gerçek yüzünü bütün ülkeye gösterdiği gibi bana da gösterdi. FETÖ'nün ortaya çıkartılan gerçek düşünce ve amaçlarını bilmiyordum, benzer amaçlara sahip olmadım. Hiçbir zaman bu yapının bu kadar gözü dönmüş şekilde hareket edebileceğini tahmin edemedim" değerlendirmesini yaptı.

Verdiği bilgiler ışığında etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesini isteyen İ.T., "örgüt üyeliği" suçundan beraatini istedi.

 İsmi geçenler görevde

İ.T.'nin dava dosyasına giren itirafları, hakkında adli işlem yapılması için mahkeme tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Sanığın itiraflarında ismi geçen birçok örgüt mensubunun Genelkurmay Başkanlığı'nın yanı sıra başka kamu kurumlarında görevli olduğu belirlenirken, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin İ.T.'nin de aralarında odluğu 164 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Davanın 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

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