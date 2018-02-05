Kurtulmuş'tan İslam dünyasına çağrı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı Şahcihan Kemal ile görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10. Turizm Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Bakan Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı A. Şahcihan Kemal ile bir araya geldi.

Bangladeş'in mağdur Arakanlı Müslümanlara yönelik kucaklayıcı tavrını takdir ettiklerini belirten Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların göçmen konumuna gelmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki ortak çalışmaların daha da geliştiğini aktardı.

Bangladeş ile Türkiye arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanacağını kaydeden Kurtulmuş, ülkenin Cox Bazaar gibi turistik yerleşim birimlerinde tesisleşme gibi konularda yardım istediğini, çeşitli eğitim çalışmalarıyla ülkede turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacaklarını ve Bangladeş'in kültürel mirasının imarı konusunda da destek vereceklerini söyledi.

Kurtulmuş, Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanı Kemal'i İstanbul'da düzenlenecek Dünya Turizm Örgütü ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ortak yıllık toplantısına davet etti.

Bakan Kemal de Arakanlı Müslümanlar konusundaki çalışmaları için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, görüşme öncesinde Lalbagh Kalesi, Ahsen Menzil Müzesi ve Yıldız Mescidi gibi Dakka'nın önemli tarihi turistik yerlerini de ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sırasında karşılaştığı öğrenci ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.