Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hediye!

Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanresmi törenle karşılandı.

PAPA BU SÖZLE KARŞILADI

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi. "Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Françesko, basın mensupları önünde el sıkışarak, görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti.

KUDÜS VURGUSU



Erdoğan ile Papa görüşmede, Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladılar.

ERDOĞAN İZNİK ÇİNİSİ HEDİYE ETTİ

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu.Erdoğan ve Papa, sunulan hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.





59 YILIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. Vatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.