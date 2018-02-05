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Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

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Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner,"Ehliyet ve pasaportun emniyetten alınarak nüfus müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar son aşamaya geldi.
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem! Ehliyet ve pasaportta yeni dönem! Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

5 Mart’tan itibaren yavaş yavaş devralmaya başlayacağız. 2 Nisan’da ise tümüyle bize devredilmiş olunacak"" dedi.

Güner, pasaport ve ehliyetlerin 5 Mart’tan itibaren pilot illerde nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanacağını, 2 Nisan tarihinde ise tümüyle emniyetten nüfus müdürlüklerine geçeceğini söyledi. 

Bugüne kadar 16 milyon kişinin çipli yeni Türkiye Cumhuriyeti kimliği aldığını kaydeden Güner, “Din hanesi isteğe bağlı olarak çipe yükleniyor, isteyen vatandaşımız din hanesini boş bırakabilir” dedi. Güner, özetle şunları söyledi:

17 MİLYON KİŞİYE YENİ KİMLİK

“Bugün itibariyle 17 milyon kişiye yeni kimlik kartı dağıtıldı. Günlük 75 bin ila 80 bin arası yeni kimlik üretip-dağıtıyoruz. Günlük başvuru ise ortalama 75 bin. Her sene nüfusun yüzde 25’ine yeni kimliklerini vermeyi hedefledik. 2017 yılını baz alırsak 4.5-5 sene gibi yani 2022’de bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşımız için belli bir tarihe kadar alması gerekmiyor. 

YEŞİL VE GRİ PASAPORTLAR İLLERDE ALINACAK

Yeşil ve gri pasaportlar il müdürlüklerinde, diğer umuma mahsus pasaportları ise tüm müdürlüklerimizden alınabilecek. Emniyetten daha fazla, daha geniş bir alanda hizmet vereceğiz. Dağıtımda herhangi bir gecikme olmayacak, aynı süre içerisinde vatandaş pasaportunu alabilecek. Vatandaşın işi kolaylaşmış olacak. Ayrıca bu hizmetlerin bize geçmesiyle Emniyet Pasaport Dairesi ve Şubeler kapanacak, ehliyet hizmetini veren polislerle birlikte toplamda 5 bin polis asli görevlerine dönecek. 

EHLİYET VE PASAPORTLAR

Ehliyet ve pasaportun emniyette alınarak Nüfus Müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Bir sıkıntı yaşanmaması için tüm testleri yaptık. Türkiye’de günde 8 bin civarında pasaport için başvuru yapılıyor. Emniyet kendi sistemi üzerinde bakıyordu, biz ise MERNİS üzerinden yani kendi kullandığımız sistem üzerinden bağlanacağız. 5 Mart’tan itibaren yavaş yavaş devralmaya başlayacağız. Önce 10 vilayet, sonra 10 vilayet öyle devam edecek. 2 Nisan’da ise tümüyle bize devredilmiş olunacak.

YENİ DOĞAN BEBEĞE HASTANEDE KİMLİK

Nüfus kanununda yapılan yeni değişiklikle hastenede yeni doğan bebek direk kayıt altına alınabilinecek. Örnek hastanelerde bir bebek doğdu, anne-babası ismini koymuşsa ve koyma kararı verdiyse o hastanenin yönetimine giderek bunu beyan edecek. ‘Benim çocuğumun ismi budur ismiyle kaydedin’ diye, artık o ailenin nüfus müdürlüğüne gelmesine gerek kalmayacak. Bizim sisteme düşecek, onun kimlik müracaatını almış olacağız. Kimliğini düzenleyip adreslerine göndereceğiz. Teknolojik donanımlı büyük hastanelerde bu uygulamayı başlatıyoruz.

HÜRRİYET

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