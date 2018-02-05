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İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı

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İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı
İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 92'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı. Program, Atıf-Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edildi.
İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı

Program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, eski milletvekili Mehmet Sılay, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları ve vatandaşlar, Atıf Hoca'nın kabri başında dua etti.

Buradaki programın ardından Şeyh Yavsi Camisi'nde Atıf Hoca ve şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Atıf Hoca ve şehitler için dua edildi.

Mevlite katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskilipli Atıf Hoca'nın idamının Türk milletinin son 100 yıllık tarihinin en hazin anlarından biri olduğunu söyledi.

Atıf Hoca'nın idamının Türk milletinin tarihi genlerine uygun devlet geleneğinin karşı karşıya kaldığı en ağır vakalardan biri olduğuna dikkati çeken Külünk, "Atıf Hoca devrinin alimidir. O gün yazdıklarını bugün okuduğumuzda bir kez daha neyin mücadelesini verdiğini anlıyoruz. Aslında Atıf Hoca Batı karşısında yenilmiş bir milletin, Batı karşısında yenik düşen bir medeniyetin ızdırabı ile iman ve İslam çizgisinde yeni baştan bir galibiyet arayış mücadelesinin adamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de Rize'deki şapka isyanında şapka giymediği için idam edilenlerden birisinin ailesinden olduğuna işaret eden Külünk, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim son yüzyılın en ağır acılarıdır. Allah bir daha bu millete bunları göstermesin. Topyekun 81 milyon memleket evladının bütün farklılıklarıyla bir olduğumuz, farklılıklarımızın zenginliklerimiz olduğunu kabul ederek bir devlet aklıyla yolumuza yürüyoruz. Devletle milletin ayılmaz parçası olduğunu esas alan bir akıl ile yol yürüyoruz. Atıf Hoca'nın hukuksuz şekilde elimizden alınması, sonradan icat edilen aslında onun şahsında topyekun millete bir mesaj olarak verilen o hukuksuz karar, bugün milletin vicdanında karşılık bulmamaktadır. Karşılık bulmadığı için de bu millet İskilipli Atıf Hoca'yı unutmamıştır ama haksız şekilde şehit edilmesinden sonra dahi devletle küsmemiştir, devletle kavga etmemiştir."

Anma etkinlikleri kapsamında "Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca" paneli de düzenlendi.

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