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Dünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyor

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Dünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyor
Boeing, 10-20 yıl içinde bütün dünyayı 3 saatte dolaşabilecek bir uçak yapacak.
Dünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyor Dünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyor Dünyayı 3 saatte dolacak hipersonik uçak geliyor

Havacılık Haftası, Boeing’in yeni hipersonik uçağı hakkında bazı bilgileri açıkladı. Şirket, uçağı önümüzdeki 10-20 yılda tamamlamayı planlıyor.

Dünyayı 3 saatte dolaşabilir

Boeing’in, “Valkyrie II” olarak adlandırmayı planladığı uçak, dünyayı 1-3 saatte dolaşabilecek ayrıca  keşif ve hava saldırıları yapabilecek özellikte olacak.

Mermiden 2.5 kat daha hızlı

Cuma günü Facebook’tan yaptığı canlı yayında konuşan Boeing çalışanı Kevin Bowcutt, aracın hızının bir mermi hızından 2.5 kat daha hızlı olduğunu söyledi. “Bu demek oluyor ki, Atlas boyunca herhangi iki nokta arasını bir saat içinde, Pasifik’te ise 2 saat içinde kat edebilirsiniz, yani dünyada herhangi iki nokta arasını 1-3 saat arasında bir süre içinde kat edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

 

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