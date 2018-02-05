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Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL

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Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL
İstanbul’da kendilerine ‘Baykuşlar’ adı veren hırsızlık çetesi çökertildi. İstanbul’da 97 adrese girerek 1 Milyon TL değerinde hırsızlık yapan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL

İstanbul’da yaşanan evden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler hırsızları yakalamak için harekete geçti. Ekipler şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 3 ay süren bir takibe başladı. Üç grup halinde çalışan hırsızların genellikle vatandaşların uykuda olduğu saatlerde hazırladıkları özel bir ekipmanla apartmanların kapılarını açarak kapıları kilitlenmemiş evlere girdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar uykuda oldukları sırada evlere giren hırsızların değerli eşyaları alarak geldikleri araçlarla kaçtıkları görüldü.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 3 ayrı grup olmak üzere 13 kişinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler ve Fatih İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i çete lideri toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Özel timlerinde destek verdiği operasyon sonucunda yapılan aramalarda 20 Bin TL nakit para, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 10 adet fotoğraf makinesi, 85 adet cep telefonu ve 6 adet oto kontak anahtarı ele geçirildi.

‘Baykuşlar’ adlı çetenin 97 eve girerek 140 kişiyi mağdur ettiği belirtildi. Çetenin girdikleri evlerden para, cep telefonu, bilgisayar gibi değerli eşyaları çaldıkları öğrenildi. Yine aynı çetenin evlerden çaldıkları anahtarlarla park halinde bulunan otomobilleri de çaldığı ifade edildi. Çetenin evlerden çaldıkları değerli eşyaların değerinin 1 Milyon TL tutarında olduğu ortaya çıktı. Operasyonla ele geçirilen malzemeler ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sergide gösterildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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