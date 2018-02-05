Bakanlar Kurulu öncesi kritik görüşme

Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanıyor.Toplantının gündeminde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı, terörle mücadele var.



TOPLANTI ÖNCESİ KORGENERAL TEMEL İLE CANLI GÖRÜŞME



Başbakan Yıldırım toplantı öncesi, PTT Messenger'la Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı. Başbakan Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüştü.

BİZİM HEDEFİMİZ TAMAMEN TERÖRİSTLER



Yıldırım'ın operasyon hakkında değerlendirme istemesi üzerine, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel harekat hakkında bilgi verdi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğine değinen Temel, "Hem askerimiz, hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çünkü, Afrin halkı kardeşimizdir. Kaldı ki bu coğrafyada Kürt, Arap, Acem, Kürt bütün halklar kardeş. Dolayısıyla, biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesizi olan Türkiye Cumhuriyeti, bölge halkına gıda ve sağlık yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir tamamen. Harekatın sonunda da Afrin halkının teröristlerin baskı ve zulmünden de kurtulacağına inanıyoruz. Harekatımızı sürat ve emniyet dengesiyle, imkan, mekan, zaman faktörlerini dikkate alarak terörist durumu, hava ve arazi şartlarıyla beraber değerlendirerek sevk ve idare ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, harekat kapsamında görev alan bütün askerlere başarılar diledi.