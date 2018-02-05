06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı

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MHP Genel Merkezi Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi.
MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı
MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı

Kars Belediye Başkan Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi.

Gerekçe; partinin saygınlığına karşı tutum ve davranış.  MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

MHP Genel Merkezi’nin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Başkan Karaçanta, İstifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Yarın (6 Şubat Salı) Ankara’ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetçi ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak. Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim.”

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