Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi konusunu değerlendiren Bozdağ, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir." dedi.
06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Kritik açıklama! Hollanda büyükelçiyi çekmişti
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.
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