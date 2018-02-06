06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:03Öğle 13:24İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 116.853 -1.07
  • Altın: 162,712 0.66
  • Dolar: 3,7638 0.00
  • Euro: 4,6731 -0.24

Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı?

»
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, Rusya'nın Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı için Türkiye'ye açtığı hava sahasının yeniden kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı?
Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı? Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı? Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı?

Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satırbaşları:

Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor.

MALİYE BAKANLIĞI'NA 2 BİN PERSONEL ALINACAK

Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır.

Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. 

RUSYA'NIN HAVA SAHASINI KAPATTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR

Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pentagon'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye oraya girerse..Pentagon'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye oraya girerse..ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bitcoin soygununda önemli gelişme!Bitcoin soygununda önemli gelişme!Sakarya’da kuzeninin iş yerinden ’bitcoin’ serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Sevgi Asan tutuklandı.
Notlar ele geçirildi! İşte FETÖ'nün yeni planıNotlar ele geçirildi! İşte FETÖ'nün yeni planıFETÖ, örgüt üyelerini motive etmek için uydurduğu rüyalar bitince ‘tek tip’ vaatlerini devreye soktu. Örgütün cezaevlerindeki üyelerinde, “Tek tip kıyafet giyelim. AİHM’den yüklü miktarda tazminat alacağız” yazılı notlar ele geçirildi.
İki liselinin oyun kavgasında acı son!İki liselinin oyun kavgasında acı son!İstanbul'da iki liselinin online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden başlayan kavgaları cinayetle sonuçlandı.
Zeytin Dalı harekatında 18. günZeytin Dalı harekatında 18. günZeytin Dalı Harekâtı’nda 17 gün de geride kalırken, Mehmetçik’in denetimine geçen Şeyh Horoz köyü ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Raco’ya bağlı kritik Surki köyü de teröristlerden temizlendi.
Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı?Bakanlar kurulu sonrası açıklama: Rusya hava sahasını kapattı mı?Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, Rusya'nın Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı için Türkiye'ye açtığı hava sahasının yeniden kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
  • TSK'dan flaş açıklama: Tankımız isabet aldı05 Şubat 2018 Pazartesi 23:47
  • Erdoğan için gelen PKK'lılara tekme tokat dayak05 Şubat 2018 Pazartesi 23:21
  • İdlib'te ağır yaralanmıştı! Acı haber geldi05 Şubat 2018 Pazartesi 22:37
  • TTB üyeleri hakkında mahkemeden karar!05 Şubat 2018 Pazartesi 22:36
  • Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!05 Şubat 2018 Pazartesi 16:35
  • Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize bağlı değil05 Şubat 2018 Pazartesi 15:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hediye!05 Şubat 2018 Pazartesi 15:41
  • Kurtulmuş'tan İslam dünyasına çağrı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:38
  • Teğmen itiraf etti! Halen görev yapıyorlar...05 Şubat 2018 Pazartesi 15:36
  • Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri