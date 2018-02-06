06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Ankara çok net uyardı: Gördüğümüz yerde vuracağız!

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Ankara çok net uyardı: Gördüğümüz yerde vuracağız!
Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'e yapılacak herhangi bir silah sevkıyatının görüldüğü yerde vurulacağını söyledi.
Ankara çok net uyardı: Gördüğümüz yerde vuracağız! Ankara çok net uyardı: Gördüğümüz yerde vuracağız! Ankara çok net uyardı: Gördüğümüz yerde vuracağız!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin terör örgütü YPG'ye yeni silah nakledip nakletmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bozdağ, şu anda yeni nakil olmadığını, ancak daha önce verilen silahların PYD tarafından Afrin bölgesine nakledilmeye çalışıldığını, Türkiye'nin ise bunları tespit edip gerekeni yaptığını söyledi.

Bundan sonra Suriye'nin neresinden olursa olsun, Afrin'e yapılacak silah sevkıyatının Türkiye'nin hedefi olacağını vurgulayan Bozdağ, "gördüğümüz yerde vururuz" dedi.

Bekir Bozdağ şöyle konuştu:

ABD'li yetkililer DEAŞ'la mücadelede kullanılmak kayıt ve şartı ile PYD ve YPG'ye silah yardımında bulundu. Daha önce de açıkladık, 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptılar.

"ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARIN TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILACAĞINI SÖYLEDİK, HAKLI ÇIKTIK"

Ve biz Türkiye olarak bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu her defasında ifade ettik. Bunda da haklı çıktık. Şu anda bölgede DEAŞ teröristlerinin etkinliği yok denecek kadar azaltılmıştır. Ve bölge büyük oradan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiştir.

ÇOK NET İFADE EDİYORUZ: SİLAHLARI TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYORLAR

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Ve bu devam ederken de PYD/YPG terör örgütleri, daha önce kendilerine verilen silahları, malesef NATO'nun bir üyesi, ABD'nin bir müttefiki olan Türkiye'ye karşı kullanmaktadırlar. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek isteriz.

"AFRİN'E BİR SİLAH SEVKIYATI YOK, YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Ancak ABD'nin Afrin bölgesine şu anda yaptığı bir silah yardımını biz tespit etmiş değiliz. Diğer bölgelere yeni silah yardımına ilişkin de elimizde şu anda somut bir veri yok. Ancak arazide olup bitenleri biz yakinen takip ediyoruz.

"DAHA ÖNCE VERİLEN SİLAHLARI AFRİN'E NAKLETMEK İSTİYORLAR"

Fakat daha önce Kuzey Irak'ta ve Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında, bölgedeki PYD/YPG terör örgütlerine ve bunların teröristlerine ulaşan silahları PYD/YPG ve PKK'lı teröristlerin nakil ederek Afrin bölgesine ulaştırma gayretleri içerisinde olduklarını biliyoruz.

"İDLİB'DE 1 TIR DOLUSU SİLAH YAKALANDI"

Buna dair ciddi bilgiler var, istihbari bilgiler var. Bildiğiniz gibi medyaya da yansıdı. Geçenlerde İdlib'te bir TIR dolusu silah yakalandı. Bu silahlar, daha önce bu terör örgütlerine verilen ve bu örgütlerin DEAŞ'a karşı kullanması gerekirken, bunu yapmayıp diğer bölgelerden toplayıp Afrin'e nakletmek için planlama yaptıkları silahlardı. Bunlar teslim alındı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE VURACAĞIZ"

Suriye'nin neresinden olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.

O nedenle bölgeden intikalleri de çok yakından takip ettiğimizi, bunlara geçit vermeyeceğimizi de çok net ifade etmek isterim.

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