İnce'den çarpıcı çıkış! Hesaplar değişebilir

CHP'li vekil Muharrem İnce, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun kendi başına aday dayatması durumunda 100 bin imza ile aday olabileceğinin sinyalini verdi.

CHP' Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultayın ardından Habertürk TV'de katıldığı programda 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY DAYATIRSA 100 BİN İMZA TOPLAYIP ADAY OLABİLİRİM"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendi başına bir aday dayatması halinde, 100 bin imza ile adaylığı düşünebileceğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'ın, "Bundan sonraki yol haritası, 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olur musunuz" şeklindeki sorusuna Muharrem İnce şöyle yanıt verdi:

Kızarım eleştirim ama seçim dönemi gelince çalışırım. Partimi zora sokacak bir şey yapmam. 2014'deki gibi baskı olursa, diyelim ki baskım seçim oldu değişim olmadığı için ben bunu görüyorum. Önümüze bir dayatma çıkarsa 100 bin imza ile bir seçenek neden olmasın. Ama bu dayatmaya asla papuç bırakmayacağım.