06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Adnan Oktar'a büyük şok!

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Adnan Oktar'a büyük şok!
Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adnan Oktar'a büyük şok! Adnan Oktar'a büyük şok! Adnan Oktar'a büyük şok!

 Genel Başkan Vekili Aydın "Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı isyandır. Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş, mankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir" ifadelerini kullandı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde, Diyanet-Sen üyeleri adına açıklama yapan Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Türk milletinin istiklal mücadelesi verdiği bugünlerde bazı mahfillerin, bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Aydın, İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına, duyarlı Müslüman ailelerin tepkilerinin her geçen gün arttığını söyledi.

İslam'ın kadın ve erkeklerin giyim, tavır ve davranışı konusundaki hükümlerinin açık olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte İslam ahlakının sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba, kimsenin gözünden kaçmamaktadır ve oynanan oyunun herkes farkındadır."

Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, algı operasyonları ve tehditlerle gençleri kendi menfaatlerine alet eden her tür yapıdan rahatsız olduklarını ve bu tür yapılara karşı var güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Aydın, "Yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu 'kerhane' içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Adnan Oktar'ın, Diyanet'in, fasid yapılara geçit vermeyen halinden rahatsız olan birtakım yapıların uzantısı olduğunu beyan eden Aydın, "Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı isyandır. Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş, mankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir." ifadelerini kullandı.

Aydın, bir soru üzerine A9 kanalının kapatılmasını istediklerini kaydetti.

Osman Aydın ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Oktar hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

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