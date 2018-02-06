İtiraf etti! "Bir Yahudi olarak Türkiye'de..."

Çıkarmış olduğu yeni albümüyle sahnelere tekrardan dönen ünlü şarkıcı Linet verdiği bir röportajda Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim” açıklamasında bulundu.

‘Bilir misin?’ adlı yeni bir albüm çıkaran şarkıcı Linet, Günaydın'dan Özlem Avcı'ya konuştu: “Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim” deyip ekledi: Bana ‘Neden Türkiye’de yaşıyorsun?’ diye soruyorlar. Burası benim vatanım. Bu ülkede kimse bana hakaret etmedi. Osmanlı’dan bu yana, 600 yıldır bu topraklardayız şekilde samimi itiraflarda bulundu.

"DEFOL GİT"

Şarkıcı, "Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine." dedi.

"ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?" sorusuna ise sanatçı şöyle cevap verdi;

"Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim."

Linet, Zeytin Dalı Operasyonu sorusuna ise "Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız" şeklinde cevap verdi.

SABAH