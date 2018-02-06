Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Perşembe günü TÜGVA'dan gençlerimizle bir aradaydık. Gençler konusunda yapmamız gereken hala çok iş olduğunu da biliyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın 1.5 milyon civarında olan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazladır. Bütün bunlar elbette önemlidir, ancak Türkiye'de 30 yaşın altında 38 milyonun üzerinde kardeşimizin bulunduğunu göz önüne aldığımızda çalışmalarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum.

VATİKAN ZİYARETİ

Önceki akşam başlayan ve dün gece geç saatlerde Türkiye'ye dönüşümüzle neticelenen başarılı bir Vatikan ve İtalya ziyareti oldu. Bu, Celal Bayar'dan bu yana 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da ayrıca önemlidir. Ruhani lider, 1 milyar 200 milyonluk bir Katolik dünyası, buranın ruhani lideri Papa Fransuva ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduğumuz sayın Papa'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördüm. 1 milyar 200 milyon Katolik dünyası, 1 milyar 700 milyon İslam dünyası olmak üzere bunların birlikte değerlendirilmesini ve İslamafobi noktasında kendilerinin takınacağı tavırın önemli olduğunu ortaya koyduk. Kudüs meselesinde, 128 oyla Amerika adeta BM Genel Kurulu'nda reddedilmiştir. Asılsız Ermeni iddiaları konusunda hassasiyeti kendisine bir kez daha en üst düzeyde ifade etme imkanı bulduk.

TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ

Vatikan'daki programımızın bundan sonraki programında Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı ile görüşmemizi yaptık. İtalya bizim Avrupa'da ilk 3 içerisinde yer alan, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda bir komşumuz. 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Yeter mi? Yetmez. Savunma sanayiinde biz en kararlı adımı da İtalya ile attık. ATAK helikopterini biz İtalya ile birlikte yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı da elbette gündemimizde önemli bir yer tuttu. Terörle mücadelede İtalya'dan da daha güçlü destek beklediğimizi ifade ettik. İtalya'nın önde gelen firmaları ile toplantı gerçekleştirdik. Önce kendi görüşlerimizi ifade ettik. Yeni yeni yatırımlar yapmak istediklerini kendilerinden dinledik.



ŞEHİTLERİMİZİN ACISI YÜREĞİMİZİ YAKIYOR



Afrin'deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor. Şehitlerimiz yüreğimizi yakıyor. Sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesi ile, babası ile, kardeşi ile, evli ise eşi ile, varsa çocuğu ile, arkadaşları ile başlıbaşına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler ancak biz kendilerini göremeyiz. Gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Türkiye bugün de şehitlerinin, gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline bakmayı sürdürüyor.



SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR

"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dedik. Kim bunlara yan bakarsa icap ederse 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'yi güya DEAŞ'la mücadele için diyerek topaldıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkiya sürüsü olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir devlet, sabırlı bir milletiz. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.

KARİKATÜR DEVLETLERDEN BİRİ DURUMUNA DÜŞERİZ

Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor. Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır. Karikatörü devletlerden biri durumuna düşeriz öyle olmazsa. Ekonomide, diplomaside, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında bunu ispat ettik. Artık hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir. Hatırlayın, geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemini hatırlayın. Bir tank harekete geçemezdi. Bir top harekete geçemezdi. Kim sana SİHA, İHA verirdi ya? Verdiler de yürüdü mü? Yürümedi. Bu devir geride kaldı.

ABD'YE SERT MÜNBİÇ CEVABI



Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek. 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.



ABD'Yİ ÇILDIRTACAK SÖZLER: TÜRKİYE-İRAN, RUSYA...

Biz Amerika’ya şunu da söyledik. Terör örgütleriyle iş başı yapmayın, beraber hareket etmeyin. Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO’da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabi ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız. Şunu tekrar açıklıyorum. Güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir, bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD’dir, YPG’dir, PKK’dır, DEAŞ’tır. Amerika diyor ki “DEAŞ’ı temizledik” E temizlediysen niye hala buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için rahatım, çok açık net bir şey var. O zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var. Ama biz yerimizde dimdik duracağız.



HER NE KADAR BAY KEMAL ANLAMASA DA...



Şu an itibariyle Afrin’de askerimizin büyük bir başarısı var. Aynı şekilde biz Cerablus’ta attığımız adımla 135 kilometre karelik alanı şu anda, 2 milyon kilometrelik alan içerisinde 135 bin kişiye tekrar topraklarına döndürdük. Şimdi hedefimiz Afrinlileri de Afrin’e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak. Görüştüğüm liderlere söylüyorum. “Sizler ne destek vereceksiniz söyleyin” Sayın Trump’a, Putin’e de söyledim. Suudi Arabistan’a da söyledim. Biz inşaatları yapalım, siz destek verin dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim. Biz şu an 30 milyar dolarlık yatırım yaptık her ne kadar Bay Kemal anlamasa da. Bak görüyorsunuz neler oluyor neler. Ama biz dik duracağız.