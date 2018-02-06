YPG'li teröristler böyle yakalandı...

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı.
Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.
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Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı.
Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.