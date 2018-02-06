06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Oğluna sürpriz yapacaktı, acı haberini aldı

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TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda geçen cumartesi şehit olan Tankçı Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'e, nakliyeci babası Sedat Seçen'in hafif ticari araç almak için anlaştığı, akşam eve gittiğinde ise acı haberi aldı.
Oğluna sürpriz yapacaktı, acı haberini aldı
Oğluna sürpriz yapacaktı, acı haberini aldı Oğluna sürpriz yapacaktı, acı haberini aldı Oğluna sürpriz yapacaktı, acı haberini aldı

Nakliyecilik yapan babası Sedat Seçen'e yardım edip, yanında çalışan Nurullah Seçen, vatani görevini yaptıktan sonra, çocukluğundan itibaren çok istediği askerlikte kalıp, sözleşmeli er olmak istedi. Yakınları karşı çıkmasına rağmen Nurullah Seçen 'Askerliği çok seviyorum, şehit olmak istiyorum' diyerek 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladı. Yaklaşık 40 önce memleketi Ereğli'ye izne gelen Nurullah Seçen, amcasının oğlu Özcan Seçen'e, ''Emmioğlu, çok şükür evimi aldım. Arabam var. Sevdiğim işi yapıyorum. El-Bab ve Suriye'de görev yaptım. Afrin'e de gideceğim, şehit olursam daha ne isteyeyim'' dedi. Nurullah Seçen, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen cumartesi günü teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Şehit Tankçı Sözleşmeli Piyade Er Nurullah, dün 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

OĞLUNUN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ GÜN, İSTEDİĞİ ARAÇ İÇİN ANLAŞTI

Taziyeye gelen ziyaretçilere oğlunu çok sevdiğini ve arkadaş gibi olduklarını söyleyen baba Sedat Seçen'in oğluna sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Baba Seçen, oğlu şehit düşmeden saatler önce, Ereğli'deki bir galericiye gitti, oğluna ait eski model aracı takas edip, çok istediği yeni model bir satın almak için anlaştı. Ancak, hafta sonu olduğundan baba Seçen, devir işlemlerini pazartesi günü yapmak için galericiden ayrıldı. Sedat Seçen, akşam eve gittiğinde ise acı haberi aldı. Hafif ticari aracın devrini almaya gideceği gün oğlunu toprağa veren Sedat Seçen'in, oğluna almak istediği araç ise galeri sahibi tarafından, şehidin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.



'ŞEHİDİMİZE KISMET OLMADI'

Galerinin ortaklarından Şevket Küçükünal, Sedat Seçen'in oğluna sürpriz yapacağı için o gün çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O gün şehidimizin babası 16.00 sıralarında galerimize geldi. Oğlunun asker olduğunu, Afrin'de görev yaptığını, özellikle bu araçtan istediğini ve ona sürpriz yapmak istediğini söyledi. Biz de pazarlığımızı yapıp anlaştık. 'Pazartesi almaya gelirim' dedi. Maalesef kısmet olmadı" dedi.

İş yerinin bir diğer ortağı Ali Özeser ise "Özellikle bu marka aracı istedi. Biz de elimizden geleni yapacaktık. Ancak kısmet olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

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