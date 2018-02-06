AJANS Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Küba gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 129 ülkeyi geride bıraktı. Geçen yıl 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geçen İstanbul nüfusu, bu yıl yüzde 1.5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaştı. Bu rakamlara bakıldığında, 11.4 milyon kişiyle Belçika, 11.2 milyon kişiyle Yunanistan, 10.3 milyon kişiyle Portekiz, 9.9 milyon kişiyle İsveç gibi ülkeler, nüfus bakımından İstanbul’un gerisinde kaldı.
Zirvede yer alan İstanbul’u, 5 milyon 445 bin 26 kişiyle Ankara ikinci sıradan takip etti. Sonrasında, 4 milyon 279 bin 677 kişiyle İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişiyle Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişiyle Antalya izledi. Buna karşın 80 bin 417 kişinin yaşadığı Bayburt, nüfusu en az olan il olarak listenin en sonunda yer aldı.
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İstanbul, 129 ülkeyi geride bıraktı
AJANS Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Küba gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 129 ülkeyi geride bıraktı. Geçen yıl 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geçen İstanbul nüfusu, bu yıl yüzde 1.5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaştı. Bu rakamlara bakıldığında, 11.4 milyon kişiyle Belçika, 11.2 milyon kişiyle Yunanistan, 10.3 milyon kişiyle Portekiz, 9.9 milyon kişiyle İsveç gibi ülkeler, nüfus bakımından İstanbul’un gerisinde kaldı.
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