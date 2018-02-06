Fatih Terim: Bu takım yine ayağa kalkacak!

Süper Lig'deki 3 maçlık (Göztepe, Kayseri, Osmanlı) galibiyet serisinin ardından Sivasspor deplasmanında mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim oyuncularını uyardı.



İstanbul dönüşünde takımıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, "Maçı kazanmayı başından sonuna hiç hak etmedik. Galatasaray böyle oynamamalı. Sizinle böyle konuşmamıştık. Sivas'ta yaşananlar hepinize ders olsun. Yine de bunu bir iş kazası olarak görmek lazım. Bu takımı yine siz ayağa kaldıracaksınız. Size güveniyorum. Artık bu tip puan kayıpları istemiyorum" ifadelerini kullandı.



Kadroda değişikliğe gidebilir



Fatih hocanın, Sivas yenilgisi sonrası ligde Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçında kadroda zorunlu değişiklikler dışında da rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam son kararını Türkiye Kupası'nda Konyaspor mücadelesinin ardından verecek.



Hoca 11'ini arıyor



Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 4 lig maçında 20 farklı oyuncuya şans verdi. Muslera, Rodrigues, Denayer ve Feghouli, Terim'in 4 maçta da ilk 11'de başlattığı isimler oldu. Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin, Selçuk, Eren, Sinan Gümüş ve Donk, Terim'le yeniden forma şansı buldu.



Hedefte yeni seri var



3 haftalık galibiyet serisi Sivas'ta son bulan Cim Bom, benzer bir seriyi yeniden başlatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 12 Şubat'ta Antalya'yı konuk edecek, 18 Şubat'ta Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak, Şubat'ın son haftasında Bursa'yı ağırlayacak. Galatasaray bu 3 maçtan 9 puan çıkarıp, fikstürün geri kalanı için tekrar bir plan hazırlayacak.