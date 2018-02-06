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Osmanlı'ya Avrupa yaramadı!

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Osmanlı'ya Avrupa yaramadı!
Osmanlıspor'da geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos mağlubiyeti sonrası başlayan düşüş durdurulamıyor.
Osmanlı'ya Avrupa yaramadı! Osmanlı'ya Avrupa yaramadı! Osmanlı'ya Avrupa yaramadı!

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve son 32 turuna yükselen Osmanlıspor, daha sonra düşüşe geçti.

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 52 puan toplayan ve ligi 5. sırada bitiren başkent ekibi, Avrupa Ligi biletini aldı.

Geçen sezon ligin ilk yarısını 26 puanla kapatan mor-sarılı ekip, elemeleri geçerek gruplara kaldığı Avrupa Ligi'nde tarih yazdı.

L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarıyla eşleşti.

Mor-sarılılar, sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup ederken, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda Villarreal'i 2-1'le geçen Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla yenildi.

Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve son 32 takım arasına adını yazdırdı.

Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

- Rüya, Olympiakos mağlubiyetiyle kabusa döndü

Başkent ekibinde güzel günler, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan son 32 turu maçlarının ardından sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi müsabakaları için sezonu erken açan Osmanlıspor, yoğun maç programını kaldıramadı.

Yunan ekibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Osmanlıspor, Ankara'da 23 Şubat 2017'de oynanan rövanş maçını 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini kapadı.

Başkent ekibi, Avrupa'ya veda ettikten sonrada Spor Toto Süper Lig'de umduğunu bulamadı. Geçen sezonun 17. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Osmanlıspor'da, kötü günler başladı.

Osmanlıspor, ligin ikinci devresinde sadece 3 galibiyet alabildi. Sezonun ilk yarısında 26 puan toplayan mor-sarılılar, ikinci devre 12 puanda kaldı.

- Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Ligin 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, istifa etti.

Akçay'ın ardından göreve gelen Hamza Hamzaoğlu da Osmanlıspor'u tekrar ayağa kaldıramadı.

Hamza Hamzaoğlu ile çıktığı 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlik alan başkent temsilcisi, ligi 38 puanla 13. sırada bitirdi.

- Bülent Uygun galibiyet göremedi

Osmanlıspor, 2017-2018 sezonuna ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Uygun, mor-sarılı takımın başında 5 hafta kalabildi. Ligde bu süreçte sadece bir puan alabilen Osmanlıspor'da, 6. haftada Antalyaspor ile oynanan maçta kulübede İrfan Buz yer aldı.

Osmanlıspor, ligde bu sezon ilk galibiyetini ise 7. haftada 3-0'lık skorla Kasımpaşa karşısında elde etti.

- Osmanlı Stadı'nda 17 puan topladı

Başkent ekibi, göreve İrfan Buz'un gelmesinin ardından sahasında iyi bir seri yakaladı.

Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan iç sahadaki çıkış, 20. haftadaki Kayserispor maçına kadar sürdü.

İrfan Buz yönetiminde evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Osmanlıspor, hanesine 17 puan yazdırdı.

- Deplasmanda galibiyeti yok

Osmanlıspor, iç sahada İrfan Buz ile sergilediği başarılı performansı deplasman maçlarına yansıtamadı.

Atiker Konyaspor ile dış saha karnesi en kötü iki takımdan biri olan Osmanlıspor, deplasmanda henüz maç kazanamadı. 

Deplasmanda 9 maç yapan mor-sarılılar, sadece bir beraberlik elde edebildi. Kayserispor ile 3. haftada 2-2 berabere kalan Osmanlıspor, diğer 8 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Osmanlıspor, ligdeki son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2017'de 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde etti.

Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta sonunda 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

- Osmanlıspor Kulübü Başkanı Dik: "Ümitliyiz"

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karamsar olmadıklarını belirterek, "Biz ümitliyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ligde kalacağız." dedi.

Dik, UEFA Avrupa Ligi serüveninin ardından yaşanan düşüşün bu kadar uzun sürmesine kendilerinin de tam anlam veremediğini ancak yoğun maç trafiğinin bunda etkili olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'un Avrupa macerasının ardından küme düştüğüne, Atiker Konyaspor'un da bu sezon aynı sıkıntıları yaşadığına işaret eden Dik, "Futbolda böyle inişler çıkışlar olabiliyor. Toparlanarak alt sıralardan kurtulacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dik, takımda maddi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçen sezonun ikinci yarısında başlayan olağanüstü bir düşüş var. Yoğun maç trafiğinin bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Yeni gelen arkadaşlar henüz uyum sağlayamadı. Biz ümitliyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ligde kalacağız."

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