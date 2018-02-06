Kastamonuspor 1966 kalecisi Oğuzhan Bahadır, kentte sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 17 Temmuz 2017 günü tutuklandı. 17 gün cezaevinde kalan Bahadır, daha sonra serbest bırakılarak tutuksuz yargılandı.
Bu sabah Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bahadır, 'ByLock' programını kullanmadığını tekrarladı. Kararını açıklayan mehkeme heyeti, Bahadır hakkında beraat kararı verdi.
06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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FETÖ'den tutuklanan kaleci beraat etti!
Kastamonuspor 1966 kalecisi Oğuzhan Bahadır, kentte sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 17 Temmuz 2017 günü tutuklandı. 17 gün cezaevinde kalan Bahadır, daha sonra serbest bırakılarak tutuksuz yargılandı.
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