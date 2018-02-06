Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, uluslararası gündeme ilişkin fikir alışverişi yapıldı ve Suriye sorununu ele alındı. İki taraf da, krizin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararı temelinde çözülmesinin alternatifsiz olduğuna işaret etti” denildi ve şöyle devam edildi:
“Lavrov, Fransız meslektaşını 30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenen ve BM yönetimindeki Cenevre sürecine pozitif ivme kazandıran Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarını anlattı.
"Ayrıca Lavrov Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği yetkilisinin Soçi Kongresi’ne gönderilmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.”
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin en önemli sonucu Cenevre’de çalışacak anayasa komisyonunun kurulması oldu. Ayrıca, kongre katılımcıları Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasını öngören ülkenin gelecekteki yapısının prensiplerine ilişkin bildiriyi onayladılar.
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Lavrov ve Le Drian Suriye'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, uluslararası gündeme ilişkin fikir alışverişi yapıldı ve Suriye sorununu ele alındı. İki taraf da, krizin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararı temelinde çözülmesinin alternatifsiz olduğuna işaret etti” denildi ve şöyle devam edildi:
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