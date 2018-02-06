06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Topladıkları 500 teröristi Afrin'e getirdiler!

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Topladıkları 500 teröristi Afrin'e getirdiler!
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden "dayanışma" altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktu.
Topladıkları 500 teröristi Afrin'e getirdiler! Topladıkları 500 teröristi Afrin'e getirdiler! Topladıkları 500 teröristi Afrin'e getirdiler!

PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.

AA'nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.

Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.

2 BİN KİŞİ

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.

Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini bildirdi.

Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.

PYD/PKK, geçen hafta, işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti.

AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de Esed rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

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