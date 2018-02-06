Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre Peskov, ilgili soru üzerine, " Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Yanıt zamanında verilecek" dedi.
ABD Maliye Bakanlığı 30 Ocak'ta "Kremlin Raporu" olarak bilinen ve yaptırım uygulanabilecek 210 Rus vatandaşını içeren listeyi yayımlamıştı. Listeye Rusya yönetimi ve birçok işadamı da dahil edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise raporu dostça olmayan ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere zarar veren bir hareket olarak nitelendirerek Rusya'nın gelişmeleri izleyeceğini ve çoğunlukla iç sorunlarıyla uğraşacağını söyledi.
06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
- Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!Meclis'e gönderildi! Artık kesilmeyecek...Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap!FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!İtiraf etti! "Bir Yahudi olarak Türkiye'de..."Türkiye, Rusya için devreye girdi!Bu feryada kulak verin! Oğulları hasta, eşi ve...ABD'ye Kürtlerden kötü haber! Yüzde 82'ye çıktıKriz çıkartacak hamle! Avrupa’ya doğru konuşlandırdıValilik açıkladı: Büyük operasyon başlıyor!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:36 Güneş 08:03 Öğle 13:24 İkindi 16:07 Akşam 18:33 Yatsı 19:55
- 11°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -3°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 6°C Ankara
- 14°C Antalya
- 8°C Artvin
- 13°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 115.457 -1.19
- Altın: 160,849 -1.09
- Dolar: 3,7692 0.14
- Euro: 4,6665 -0.14
Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek!
Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre Peskov, ilgili soru üzerine, " Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Yanıt zamanında verilecek" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye, Rusya için devreye girdi!Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus uçağının pilotu Filip Romanov'un Türkiye'nin devreye girmesi ile birlikte naaşının alındığı belirtildi.
Kriz çıkartacak hamle! Avrupa’ya doğru konuşlandırdıRusya, NATO üyesi Polonya ve Litvanya ile sınırı olan en kalabalık bölgesi Kaliningrad'da nükleer yetenekli İskender füzelerini konuşlandırdı.
Ürküten açıklama! Tarih verdiler...Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale, UNRWA'nın elindeki finansmanın ancak temmuz ayına kadar yetebileceğini belirtti.
30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlarSuriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 30 sivilin daha ölümüne neden oldu.
ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çektiABD'de ırkçılıkla mücadelenin öncülerinden sivil haklar hareketi lideri Martin Luther King'in tarihi vaazının reklam filminde kullanılması eleştirilere neden oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İtiraf etti! "Bir Yahudi olarak Türkiye'de..."
- Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!
- Helal olsun size çocuklar!
- 3 ay önce 'cennette buluşuruz' demişti...
- İşadamının makatından 144 bin Euro çıktı
- Afrin şehidi ile ilgili yürek yakan gerçek
- 'Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın'
- Namaz kılan kadının çantasını çaldı!
- MHP'li başkana ait çiftlikte korkutan yangın
- Polisi gördü, elindekileri pencereden attı!
- 2 kez gazi olan polisten ağlatan Afrin mesajı
- Ünlülere 'By Mavi' operasyonu!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.