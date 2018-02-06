06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek!

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Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek!
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD tarafından hazırlanan Kremlin raporuna zamanında yanıt vereceğini söyledi.
Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek! Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek! Rusya'dan ABD'ye: Yanıt zamanında verilecek!

Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre Peskov, ilgili soru üzerine, " Rusya Devlet Başkanı'nın Rusya'nın çıkarlarına en uygun şekilde davranacağı sözlerini hatırlatmak isterim. Yanıt zamanında verilecek" dedi.

ABD Maliye Bakanlığı 30 Ocak'ta "Kremlin Raporu" olarak bilinen ve yaptırım uygulanabilecek 210 Rus vatandaşını içeren listeyi yayımlamıştı. Listeye Rusya yönetimi ve birçok işadamı da dahil edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise raporu dostça olmayan ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere zarar veren bir hareket olarak nitelendirerek Rusya'nın gelişmeleri izleyeceğini ve çoğunlukla iç sorunlarıyla uğraşacağını söyledi.

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